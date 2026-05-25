197 л. с., полный привод: в России начался выпуск нового кроссовера

На заводе «АГР» в Шушарах стартовало производство премиум-кроссовера Esteo MX

В Шушарах на предприятии холдинга «АГР» начали серийную сборку кроссовера премиум-класса под названием Esteo MX. Для этой площадки авто стало второй моделью – до него здесь осваивали выпуск машин бренда Jeland, уточнили в компании.

Перед запуском линии завод серьёзно переоборудовали. Инженеры заменили устаревшие системы, отладили конвейеры и установили современные манипуляторы и прочую технику. Причём сложность заключалась в том, чтобы вписать новинку в уже действующий процесс, не останавливая текущую сборку.

Начинка у внедорожника вполне внушительная. Под капотом Esteo MX – 2,0-литровый двигатель, выдающий 197 лошадиных сил. В паре с ним работают классический 8-диапазонный автомат и система полного привода. Дорожный просвет, кстати, составляет 210 миллиметров.

Машину неплохо адаптировали под местные реалии – как климат, так и дороги. Производитель расширил так называемый зимний пакет. Например, теперь доступен дистанционный пуск двигателя, а температура в салоне регулируется через мобильное приложение – можно прогревать или охлаждать.

Esteo MX

«За рулем» можно смотреть на YouTube