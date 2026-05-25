87% машин со льготным «утилем» оказались из Китая. Список популярных моделей

Сергей Целиков назвал топ-5 иномарок со льготным утильсбором – 3400 рублей

С декабря по апрель россияне активно ввозили новые автомобили с минимальной ставкой утильсбора в 3400 рублей.

Такую статистику обнародовал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Аналитик изучил все машины не старше трех лет, исключительно с левым рулем, мощностью до 160 л.с., без гибридов и электромобилей. Важное условие – ввоз без полноценного ОТТС, только по схемам СБКТС и ЗОЕТС.

Всего за указанный период таким образом ввезли около 22 тысяч новых авто. И почти 87% из них (19 тысяч штук) произведены в Китае. Лидером рейтинга стала Mazda CX-5 с огромным отрывом: 8121 проданный экземпляр. Далее идут Skoda Superb (2014 авто), Kia Seltos (1609), Nissan Qashqai (1529) и Volkswagen Tharu (1140).

Но этим список популярных моделей не ограничивается. Россияне активно везут себе Hyundai Elantra, Honda Vezel, Skoda Karoq и Kamiq, Mazda CX-30 и CX-50, Kia K3 и K5, Nissan X-Trail, Mitsubishi ASX, Geely Coolray и даже Suzuki Jimny.

Всего в перечне насчитывается почти двести различных моделей. Так что схема с льготным утильсбором и без сложной растаможки через Киргизию по-прежнему востребована, несмотря на все внешние ограничения.