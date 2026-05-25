Крупный лифтбек Skoda начали продавать в России по цене Лады

Skoda Superb из Китая предлагается в РФ с ценами от 1,45 млн рублей

Параллельный импорт из Китая вернул на российский рынок большой лифтбек Skoda Superb третьего поколения. Модель, которая официально продавалась в стране почти два десятилетия, теперь доступна вновь. Выяснилось, что цены на неё в ряде случаев ниже, чем на «Ладу», сообщили «Автоновости дня».

Самое бюджетное предложение обнаружилось во Владивостоке: привезти новую машину под заказ оценили в 1 450 000 рублей. За эти деньги покупатель получит лифтбек в богатой комплектации Luxury с эко-кожей в салоне, цифровой приборной панелью, большим тачскрином медиасистемы, пластиковым мульти-рулём, двухзонным климат-контролем с сенсорами, люком и набором подогревов.

Skoda Superb

Для сравнения: самая доступная «Лада Веста» в кузове «седан» 2026 модельного года стоит минимум 1 581 000 рублей. А растянутая четырёхдверка LADA Aura на её базе и вовсе обойдётся в 2 245 000 рублей.

Правда, не у всех продавцов цены такие привлекательные. Другие компании из Владивостока просят за аналогичный заказ от 1 750 000 рублей. А вот в Красноярске и Новокузнецке доставка Superb из Китая стартует уже с 2,3 млн рублей. В Твери, Екатеринбурге и Самаре – от 2,4 млн, в Санкт-Петербурге – от 2,47 млн рублей.

Ещё дороже обойдётся заказ лифтбека в Ставрополе, Москве, Краснодаре, Уфе, Казани, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Тюмени, Воронеже, Перми, Омске и Мурманске.

Интерьер Skoda Superb

Машины из наличия традиционно стоят больше. К примеру, в Новосибирске новый Superb оценили в 2 790 000 рублей, правда, в эту сумму уже включена защитная бронеплёнка на кузов. В Брянске и Краснодаре такой же автомобиль, но без плёнки, отдают за 2 800 000 рублей.

Купить «китайский» Superb из наличия в Москве, Набережных Челнах и Оренбурге можно за 2,9 млн рублей, в Самаре – за 2 935 000, в Краснодаре – за 2 990 000, в Уфе и Воронеже – за 3 050 000. Ещё выше цены в Ростове-на-Дону (3,2 млн) и в Казани (3,25 млн рублей).

Под капотом у большинства лифтбеков стоит знакомый россиянам 150-сильный бензиновый турбомотор TSI объёмом 1,4 литра – он работает в паре с семиступенчатой DSG. Встречаются и более мощные версии: отдельные машины оснащены 2,0-литровым 186-сильным двигателем. Правда, и ценник у них кусается: в Ижевске такой Superb просят 5 млн рублей.

По итогам 2026 года, кстати, именно Superb стал самой популярной моделью Skoda в России – на него пал выбор 1789 покупателей. На лифтбек пришлось целых 66,8% всего спроса на новые автомобили бренда. И это несмотря на то, что поставки идут исключительно «альтернативными» путями. В итоге общие продажи марки выросли почти втрое.