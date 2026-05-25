На рынок вышел крупный комфортный кроссовер известной марки: подробности

Voyah Taishan X8 дебютировал на рынке Китая с ценой от 6,42 млн рублей

В Китае состоялся официальный дебют новой модели – Voyah Taishan X8. Речь идет о крупном кроссовере, в котором производитель решил сделать ставку на максимальный комфорт в дальней дороге. Что, в общем-то, логично: бренд позиционирует новинку для семейных поездок и путешествий.

Базовая версия автомобиля обойдется покупателю в 613 000 юаней – это примерно 6,42 млн рублей по текущему курсу. За эти деньги обещают довольно щедрое оснащение. Но главное – не цена, а то, что предлагают внутри.

Салон – ключевая фишка модели. Тут установили сразу два телевизора: один для задних пассажиров, второй – в передней панели. Плюс ко всему, новинка получила штатный холодильник. Еще из интересного – третий ряд сидений складывается вровень с полом, что дает ровную площадку для сна или перевозки крупногабарита. Атмосферу довершает огромная панорамная крыша и аудиосистема с 22 динамиками.

Что касается технической начинки, тут все серьезно. Электрическая силовая установка работает от аккумулятора емкостью 108,7 кВт·ч. Суммарная отдача установки – 435 лошадиных сил. На одном заряде кроссовер может проехать до 621 км – конечно, по китайскому циклу CLTC, который традиционно щедрее реальных показателей.

Подвеска пневматическая. Она позволяет менять дорожный просвет в диапазоне от 153 до 213 мм – это дает определенную гибкость как на трассе, так и на легком бездорожье. В целом, Voyah Taishan X8 выглядит как попытка совместить премиум- минивэн с внедорожными повадками. Судя по комплектации, целевая аудитория – те, кто не готов мириться с компромиссами в путешествиях.