Раскрыты последствия четырехкратного роста лимита выплат по ОСАГО

Эксперт Трепольский: рост выплат по ОСАГО покроет расходы на лечение после ДТП

Увеличение лимита выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью в четыре раза – с 500 тысяч до 2 миллионов рублей – даст гражданам возможность компенсировать реальные траты на лечение после аварии. Такую точку зрения высказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

Соответствующий законопроект уже одобрило правительство. Интересный момент: сейчас пассажир такси при ДТП защищен полисом перевозчика на 2 млн рублей, а вот пассажир обычной легковушки – лишь на 500 тыс. Вступление нормы в силу кабмин предложил перенести на 1 марта 2027 года. Эта отсрочка нужна, чтобы подготовиться не только страховщикам, но и госорганам, а еще предприятиям с крупными автопарками – у них расходы на «автогражданку» тоже могут подскочить.

Что изменится для обычных водителей?

«Главным следствием станет кратное повышение социальной защищенности граждан. При серьезных травмах текущего лимита в 500 тыс. рублей часто не хватает на высокотехнологичную реабилитацию или адекватную компенсацию утраченного заработка. Повышение планки до 2 млн рублей позволит пострадавшим покрывать реальные расходы на восстановление здоровья без необходимости годами судиться с виновником аварии. Для водителей такая реформа означает, что полис ОСАГО станет более значимым финансовым инструментом. При этом ездить без страховки станет рискованнее: если в аварии пострадают люди, сумма возможных требований окажется заметно выше», – пояснил Трепольский.

По его оценкам, стоимость полиса в среднем подрастет на 5-8%. Если считать в деньгах, для большинства регионов это примерно 700-1000 рублей в год. Эксперт назвал такой рост умеренным – все-таки страховщикам придется покрывать обязательства, которые в четыре раза выше прежних.

Для страховых компаний нововведение означает рост потенциальной убыточности, предупредил Трепольский. Им нужно будет пересматривать модели оценки рисков, наращивать резервы под возможные выплаты и тщательнее проверять страховые случаи. Чем выше лимиты, тем острее встает вопрос автоматизации оценки вреда здоровью и грамотной работы с медицинскими документами, добавил эксперт.

Важный нюанс: увеличение касается только выплат за вред жизни и здоровью. Лимит по имущественному ущербу – то есть на ремонт машины – остается прежним, 400 тыс. рублей. Так что владельцам дорогих авто, у которых в ДТП пострадала только техника, повышение планки до 2 млн напрямую не поможет, подчеркнул Трепольский.

«Главный риск реформы – возможный рост страхового мошенничества. Речь идет о попытках имитировать травмы или подделывать медицинские справки ради максимальных выплат. Кроме того, страховщики могут добиваться более широкого тарифного коридора, ссылаясь на рост стоимости медицинских услуг и общую нагрузку на рынок», – резюмировал эксперт.