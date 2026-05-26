Популярный автобренд готовит 12 новинок для российского рынка

Changan планирует вывести на российский авторынок 12 новинок в 2026 году

На прошлой неделе прошла дилерская конференция, организованная Группой Сбер и «Чанъанъ Моторс Рус». Там представили линейку новинок, которые появятся на российском рынке до конца 2026 года. Заместитель отдела аналитики агентства « Автостат» Дмитрий Ярыгин, присутствовавший на мероприятии, уточнил: всего запланировано к выпуску 12 моделей. Часть из них уже доступна для покупки, остальные только готовятся к старту продаж.

В этом году особенно активно будет развиваться бренд Deepal. Ещё в конце марта компания объявила о начале продаж гибридного внедорожника Deepal G318 – и это только начало. Во второй половине второго квартала на рынок выйдет кроссовер S07, который предложат как в полностью электрической версии, так и с гибридной силовой установкой. А уже в третьем квартале появится кроссовер S05 – кстати, он уже успел получить Одобрение типа транспортного средства.

Помимо этого, во втором и третьем кварталах россиян ждут ещё два гибридных кроссовера суббренда – Deepal S09 и E07.

Линейка UNI тоже не останется без обновлений. Продажи перелицованного лифтбека UNI-V стартовали совсем недавно. Далее по плану: в третьем квартале выходит UNI-T FL, а в четвёртом – полноприводный UNI-K FL и переднеприводный UNI-S.

Что касается самого бренда Changan, во втором квартале анонсирована обновлённая версия седана EADO Plus. Чуть позже, в третьем квартале, появится дизельная версия пикапа Hunter Plus с полным приводом.

Напомним, что в этом году в продажу уже поступили кроссоверы Changan CS35 Max и CS75 Pro.