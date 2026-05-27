На набережных столицы количество нарушений ПДД сократилось до минимума
По сравнению с 2025 годом число нарушений здесь уменьшилось более чем на 70%. С начала года МАДИ зафиксировала на московских набережных около 6 тысяч случаев остановки и стоянки под запрещающими знаками и разметкой.
Чаще всего водители оставляли авто на:
- Пресненской набережной – 2 686 нарушений;
- Шелепихинской набережной – 1 382 нарушения;
- Набережной Тараса Шевченко – 389 нарушений.
Напоминаем, что штраф за парковку под запрещающими знаками составляет 4,5 тысячи рублей.
Максим Ликсутов , заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
«Обращаем внимание, что остановка и стоянка транспортных средств в зоне действия запрещающих знаков вдоль набережных категорически запрещена. Неправильная парковка может привести к ДТП. МАДИ ведет круглосуточный контроль за соблюдением этих правил, чтобы городская среда оставалась удобной для всех участников движения».
Соблюдайте ПДД и паркуйтесь правильно! Если заметили нарушение, сообщите по номеру МАДИ: +7(495)540-76-56.
