На набережных столицы количество нарушений ПДД сократилось до минимума

Максим Ликсутов: набережные столицы стали безопаснее

По сравнению с 2025 годом число нарушений здесь уменьшилось более чем на 70%. С начала года МАДИ зафиксировала на московских набережных около 6 тысяч случаев остановки и стоянки под запрещающими знаками и разметкой.

Чаще всего водители оставляли авто на:

Пресненской набережной – 2 686 нарушений;

Шелепихинской набережной – 1 382 нарушения;

Набережной Тараса Шевченко – 389 нарушений.

Напоминаем, что штраф за парковку под запрещающими знаками составляет 4,5 тысячи рублей.

Максим Ликсутов , заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Обращаем внимание, что остановка и стоянка транспортных средств в зоне действия запрещающих знаков вдоль набережных категорически запрещена. Неправильная парковка может привести к ДТП. МАДИ ведет круглосуточный контроль за соблюдением этих правил, чтобы городская среда оставалась удобной для всех участников движения».

Соблюдайте ПДД и паркуйтесь правильно! Если заметили нарушение, сообщите по номеру МАДИ: +7(495)540-76-56.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте