100 л. с., автомат: в продаже появился новый недорогой корейский кроссовер

В России в продажу вышли кроссоверы Hyundai Bayon по цене от 2,3 млн рублей

Новый Hyundai Bayon – один из самых компактных паркетников уходящей линейки корейцев – добрался до российского рынка. На классифайдах можно найти минимум три экземпляра, и все они уже в наличии. Ценник стартует с отметки 2 320 000 рублей.

Машина, названная в честь небольшого города во Франции, дебютировала в 2021 году. В иерархии бренда она расположилась ступенькой ниже Kona. База – модель i20, но кузов заметно выше, клиренс увеличен, а облик выдержан в «кроссоверной» стилистике.

На фоне конкурентов Bayon смотрится довольно привлекательно. Belgee X50, к примеру, обойдется минимум в 2 479 990 рублей. Belgee X50+, даже в версиях не из базы, стартует от 2 505 990. Ну а за Geely Cityray в самом простом исполнении придется отдать от 2 849 990 рублей. Changan CS35 Max, который недавно вышел на наш рынок, тоже дороже – от 2 599 900.

Самый доступный вариант – синий Bayon за 2,32 млн. Его продает официальный дилер прямо из Набережных Челнов. Комплектация называется Style, и, судя по фотографиям, с «аналоговой» приборной панелью. В оснащении: руль с кнопками, климат-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ, кнопка пуска двигателя, круиз-контроль, датчики света и дождя, а ещё зимний пакет – подогрев руля, кресел спереди, зеркал и заднего стекла.

Второй экземпляр, белый, нашли в Новосибирске. За 2 506 000 рублей некий «профессиональный продавец» предлагает, по его словам, максимальное исполнение Modern. Тут уже экран приборов на 10,25 дюйма, мультимедиа с дисплеем такого же размера, аудиосистема Bose, адаптивный круиз-контроль, камера с динамической разметкой, парктроники спереди и сзади, атмосферная подсветка в салоне, полностью светодиодная оптика и литые диски на 16 дюймов.

Третий Hyundai Bayon, красный, продают в Сальске, Ростовская область, уже за 2 800 000 рублей. Судя по снимкам, комплектация та же, что и у первого: обычная «приборка» и простая мультимедиа.

Техника у всех трёх машин одинаковая. Под капотом – атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,4 литра, выдающий 100 лошадиных сил. Работает он в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Привод – исключительно передний, независимо от версии.