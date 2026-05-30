Крутой советский автобус 4х4 — восстановили в идеал!

Музей транспорта Москвы отреставрировал полноприводный автобус КАвЗ-663

Редчайший полноприводный автобус КАвЗ-663 станет одним из экспонатов постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы, готовящейся сейчас к открытию.

В данный момент машина полностью готова и уже перевезена в здание исторического гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27, где должна открыться постоянная экспозиция. Специалисты вернули автобусу аутентичный цвет кузова и сохранили конфигурацию, в которой он уходил с завода под последующий монтаж оборудования. Дело в том, что этот автобус – специализированный, для геофизических измерений и сейсмологических станций.

Внешность у него узнаваемая, как у КАвЗ-651А, то есть фактически выпускавшегося в Кургане известнейшего ПАЗ-651А. Но шасси – не стандартное заднеприводное, а полноприводное от ГАЗ-63Е. Для обеспечения плавности хода и сохранности оборудования в условиях бездорожья в конструкцию дополнительно внедрили четыре гидравлических амортизатора.

«В начале 1960-х годов на аналогичном полноприводном шасси в Кургане также строили автолавки, доставлявшие товары в самые отдаленные села, где отсутствовало дорожное покрытие. Однако именно геофизическая модификация 663 считается технологически наиболее сложной», – сообщает пресс-служба Музея.

Кузов КАвЗ-663 не имел двух стандартных задних оконных проемов с обеих сторон, а пассажирский салон сократили до первых двух рядов на 7 человек. За ними – пространство под геофизическое оборудование. Автобус был незаменим при проведении сейсморазведочных работ, исследовании буровых скважин и в качестве станций подготовки снарядов для взрывных работ в труднодоступной местности.

Делать такие машины было довольно сложно: на полноприводных шасси из Горького в Кургане строили кузов, а окончательное дооборудование научными приборами и сложными измерительными станциями происходило на специализированных предприятиях в Москве и Мытищах. Сегодня такие полноприводные геофизические фургоны – это штучный товар, сохранившийся до наших дней в единичных экземплярах... Интересно будет взглянуть на этот КАвЗ-663!