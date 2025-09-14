Новый автомобильный музей в Москве — первые фото!

Стало известно, как будет выглядеть Музей транспорта Москвы после реставрации

В Сети появились фотографии фасада и интерьера гаража архитектора Константина Мельникова в Москве.

Как известно, в этом строении должна разместиться постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы, занимающегося реставрацией и показами отечественной техники советского периода. Здание гаража, располагающееся в столице по адресу: Новорязанская улица, 27, долгое время находится на реконструкции, в ходе которой ему планируется вернуть исторический облик.

Гараж архитектора Мельникова считается памятником архитектуры советского авангарда.

Источник, разместивший снимки, отмечает, что на них – актуальное состояние строящегося музея, снимки размещены в Telegram 10 сентября. Напомним, в фондах Музея транспорта Москвы находится более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело и мототехника. В соцсетях строят предположения, откроется ли новое здание музея до конца года...