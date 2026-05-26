Новый крупный внедорожник с богатым оснащением уже в России: сколько он стоит?

Презентация гибридного внедорожника ROX Adamas в Москве: цены от 10 млн рублей

В Петровском путевом дворце прошла российская премьера флагманского гибридного внедорожника ROX Adamas. На торжество приехал посол ОАЭ Мохаммад Ахмад Аль Джабер и телеведущая Светлана Зейналова – обстановка была соответствующей статусу новинки.

Господин посол, кстати, признался, что сам пользуется машинами этой марки.

«Королевская семья сделала выбор в пользу ROX и считает его своим основным автомобилем. Для меня это большая радость, и я говорю это не только как посол, но и как владелец сразу четырех внедорожников ROX», – заявил дипломат.

ROX Adamas

В основе Adamas лежит технология REEV. По сути, это последовательный гибрид: бензиновый мотор здесь работает исключительно как генератор, крутя колёса напрямую он не может. За движение отвечают два электродвигателя суммарной мощностью 476 л. с. (740 Нм) – разгон до сотни занимает 5,5 секунды. А запас хода, как подсчитали по циклу WLTC, достигает 1226 км. В компании Sinomach Auto уточнили: это на сотню километров больше, чем у младшей модели ROX 01.

Генератор, кстати, позаимствовали у Mitsubishi. Подвеска – двухконтурная пневматика закрытого типа с азотным контуром. Производитель уверяет: азот не замерзает, в отличие от обычного воздуха, так что зимой проблем быть не должно. Дорожный просвет, разумеется, регулируется.

Салон – отдельная история. Для Adamas предложили три варианта посадки. Главная новинка для российского рынка – комплектация «Большая семья» с классической схемой 2+3+2. Инженеры специально добавили 8 мм для ног пассажиров третьего ряда и подняли потолок над ними на 20 мм.

Если места нужно меньше, можно взять шестиместную «Бизнес-версию»: там сиденья расположены по схеме 2+2+2 с «капитанскими» креслами. Или классический семиместный вариант 2+2+3. Отделка – алькантара на потолке, клавиши управления подвеской и стеклоподъёмниками выполнены в «алмазной» огранке. Двери оснащены доводчиками – пригодится, ведь уплотнители позволяют форсировать брод глубиной до 77 см.

Интерьер ROX Adamas

А что с дизайном? Квадратные формы и чистые линии разрабатывали художники знаменитой студии Pininfarina. Те же ребята рисовали облик для Ferrari, Maserati и Rolls-Royce. Внешность у «Адамаса» соответствующая: массивная решётка радиатора, золотые литеры ROX, золотой же логотип на капоте, колпачки колёс и надпись ADAMAS на пятой двери. Запасное колесо, кстати, спрятано в пластиковый чехол.

Уже сейчас машины можно найти у дилеров ROX Motor в России или заказать напрямую через сайт. Цены стартуют от 10,1 миллиона рублей и доходят до 10,4 миллиона. Приём заказов открыли ещё в марте, а в мае начались «живые» продажи – первый покупатель забрал внедорожник в Иркутске.

Отечественная сборка тоже не за горами. В июне на калининградском «Автоторе» должны начать выпуск локализованных «Адамасов». Правда, пока крупноузловым методом – брать будут сваренные и окрашенные кузова из Китая.