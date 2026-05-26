Россиянам рассказали о тяжелых последствиях от грязного кондиционера в машине

Врач Манина: Грязный кондиционер в машине грозит анафилаксией и инфекциями

Салонный фильтр автомобиля, который давно не меняли, может стать настоящим рассадником вредных микробов – об этом предупреждают эксперты.

Потоки воздуха из системы кондиционирования способны заносить в легкие водителя и пассажиров споры плесени и продукты органического распада. На деле это чревато развитием тяжелых инфекций и острых аллергических реакций.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Ирину Манину, если в кабине появился стойкий запах сырости или гнили – значит, в воздуховодах уже формируются грибковые колонии. По словам специалиста, основную угрозу представляют микроскопические грибы родов Кладоспориум, Фузариум и Альтернария. Причем последняя считается одним из самых агрессивных аллергенов.

Особое внимание медики уделяют черной плесени, или Аспергиллусу. Она способна вызывать аспергиллез – серьезное поражение органов дыхания. Не менее опасен и Пенициллиум, который активно размножается на забытых в салоне остатках еды. Кстати, при вдыхании облака спор у человека может развиться анафилаксия, ларингоспазм или отек Квинке – состояния, требующие экстренной медицинской помощи.

Подготовка авто к летнему сезону

Чтобы избежать накопления патогенов, важно вовремя проводить обслуживание машины перед летом и следить за чистотой испарителя. «Регулярная дезинфекция воздуховодов и замена фильтрующего элемента критически важны не только для аллергиков, но и для здоровых людей, так как постоянный контакт со спорами грибов подрывает общий иммунитет», – отметила в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Правда, самостоятельная замена фильтра сопряжена с риском вдохнуть высокую концентрацию пыли и микробов в момент вскрытия системы. Это особенно опасно для людей, страдающих астмой или ХОБЛ. Проблемы со здоровьем могут проявляться и иначе – например, в виде кожных заболеваний вроде экземы, которая возникает при контакте с зараженными поверхностями интерьера.

При покупке подержанного транспорта стоит опасаться так называемых утопленников. Впитавшаяся в обивку влага делает удаление грибка практически невозможным без полной замены мягких элементов. Качественная подготовка авто к отпуску должна включать обязательную антисептическую обработку всех скрытых полостей и багажного отделения.

Если у водителя нет склонности к аллергии, достаточно придерживаться регламента производителя – обычно это раз в год. А вот при предрасположенности к респираторным заболеваниям интервал замены лучше сократить до шести месяцев. Затхлый или кисловатый аромат указывает на то, что плесень и бактерии размножаются на влажном испарителе. Эти микроорганизмы выделяют токсины, провоцирующие головную боль, тошноту и быструю утомляемость.