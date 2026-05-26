Владельцы машин нового российского бренда смогут дешевле посещать рестораны

Владельцы авто ESTEO получат скидку 10% в более чем 160 ресторанах Novikov Group

Новый автомобильный бренд ESTEO запускает программу лояльности для своих клиентов и одновременно объявляет о стратегических партнерах. Основа философии марки – это «искусство жить»: эстетика в повседневности, забота о себе и умение получать удовольствие осознанно. Выбор партнеров по программе как раз отражает эти ценности и подтверждает премиальный статус марки.

Первым и главным партнером стал ресторанный холдинг Novikov Group, который основал ресторатор Аркадий Новиков. Компания управляет портфелем из 350 проектов – как в России, так и за рубежом, причем успешно делает это уже больше тридцати лет. Сотрудничество позволит расширить лайфстайл-экосистему ESTEO.

Практически сотрудничество выглядит так: владельцы машин получат эксклюзивную карту лояльности Novikov Group. С ней можно рассчитывать на скидку 10% в более чем 160 ресторанах холдинга. Кстати, есть и обратная опция: держатели карт Novikov при покупке авто ESTEO смогут рассчитывать на специальные предложения.

Помимо скидок, партнерство предполагает гастро-коллаборации и совместные ивенты. Задумка в том, чтобы через мероприятия погрузить клиентов в мир высокой кухни и премиального сервиса – по сути, превратить обладание машиной в часть философии «искусство жить».

В целом стратегия ESTEO строится на долгосрочных партнерствах, которые позволяют постоянно улучшать сервис и давать клиентам уникальные возможности. Бренд не просто проектирует современные автомобили и предлагает персональную поддержку, но и меняет саму повседневную жизнь владельцев, открывая для них доступ к настоящему искусству жизни.