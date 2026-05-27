До 300 тысяч в месяц: названы самые прибыльные профессии в автомобильной сфере

Автомобильные кузовные специалисты зарабатывают до 300 тысяч рублей в месяц

Спрос на капитальное восстановление старых иномарок переживает настоящий бум. Водители всё чаще решают не ходить по салонам, а вложиться в имеющееся авто, переваривая гниль и перебирая агрегаты. Получается, что за счёт хорошей «инъекции» можно продлить жизнь машине ещё лет на пять спокойной езды.

Правда, за лояльность к «старушке» приходится платить – и немало. Ценники во всех мастерских, включая гаражные, резво пошли вверх. Больнее всего рост ударил по кузовщине: покрасить обычный седан сегодня стоит от 200 тысяч рублей, за внедорожник попросят уже от 300 тысяч. Помимо подорожавших расходников, свою роль сыграли и аппетиты самих специалистов.

Разбор цен по деталям выглядит так: за крышу или капот готовьте минимум 15 тыс. рублей, за бампер – от 10 тыс., за дверь – 10-15 тыс., а за порог – 8-10 тыс. рублей. Зарплаты толковых мастеров тоже впечатляют – до 300 тысяч в месяц. А на просторах сети, как подсчитал портал «Автовзгляд», встречаются вакансии и за полмиллиона рублей.

Конечно, работа эта грязная и далеко не сахар. Однако итоговая сумма в ведомости легко перекрывает все минусы, и эксперты уверены: именно за таким ручным трудом будущее. Как ни крути, а нейросеть пока не способна заменить живого моториста или электрика.