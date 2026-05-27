Гран-при «За рулем» — 2026: награды вручены

Финальная церемония Гран-при «За рулем» состоялась в выставочном центре Крокус на площадке СТО Expo

В торжественной обстановке мы вручили наши традиционные награды – Золотых Пегасов – представителям компаний, чьи автомобили стали лучшими по итогам масштабного голосования читателей журнала За рулем и всех его сетевых каналов и приложений. Напомним, что получили мы свыше 63 тысяч анкет.

Кроме того, были объявлены победители в нескольких редакционных номинациях. В частности, мы отметили команду создателей электромобиля Атом за вклад в российский инжиниринг, а завод УАЗ – за локализацию жизненно важных компонентов, таких как подушки безопасности и блоки управления ими.

Гран-при «За рулем» – старейшая национальная автомобильная премия в России. Издательство «За рулем» проводит ее с 1994 года. С 2005 года – в формате анкетирования огромной читательской аудитории, именно она определяет лучшие автомобили.

А помогают нам в этом наши партнеры – шинная компания Cordiant, АВТОВАЗ, аналитический холдинг Ромир (обработка анкет), компания Сигма Экспо – организатор крупных отраслевых и тематических выставок.