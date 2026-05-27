Эксперт Гаврилов: потенциальная аудитория Geely может стать покупателями Volga

Автоэксперт Гаврилов: все модели Volga дешевле, чем автомобили Geely

Недавно были объявлены цены на модели Volga. Седан С50 будет стоить от 2,9 млн рублей, кроссовер К40 - от 2,75 млн рублей, а кроссовер К50 - от 4,2 млн рублей. Все три модели появятся у дилеров в июне этого года. Автомобильный эксперт Денис Гаврилов рассказал, что потенциальная аудитория Geely может стать будущими покупателями Volga. Все три модели Volga, если верить заявленным цифрам, стоят дешевле, чем аналоги на старте продаж. Правда, у дилеров сейчас «параллельные» машины можно найти с дисконтом – и тогда они оказываются выгоднее, чем новинка. А вот прямое сравнение Volga K50 с тем же неофициальным Geely Monjaro даёт небольшое преимущество как раз отечественному производителю.

В общем-то, при оценке цены нужно смотреть на комплектацию и на то, к какому поколению относится та или иная машина. Тут всё не так однозначно.

По сути, пример с брендом Tenet наглядно показывает: у наших покупателей нет сильной привязанности к той или иной локализованной марке. А значит, аудитория Geely вполне может перетечь в салоны Volga. Какая-то часть, конечно, останется верна прежнему бренду, но вот если у дилеров Geely исчезнут запасы, эти фанаты, скорее всего, рванут за машинами через параллельный импорт.

Чтобы спрос не падал, критически важны два момента: как выстроена сбытовая сеть и, конечно, наличие самих автомобилей в наличии, – подчеркнул аналитик.