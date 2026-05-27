Почему продажи новых моделей Москвича пошли на спад — объяснение производителя

«Москвич» объяснил причины снижения продаж у новых моделей в апреле

Российский автопроизводитель « Москвич» прокомментировал ситуацию с падением спроса на свои новые машины.

Снижение продаж автомобилей Москвич М70 и Москвич М90 в апреле по сравнению с мартом объясняется тем, что в марте на учет активно ставились демоавтомобили. Количество регистраций у физлиц при этом выросло более чем в 2 раза по сравнению с мартом, заявили в пресс-службе автозавода «Москвич».

На предприятии рассказали, что сейчас наблюдается высокий спрос на автомобили линейки М с 2,0-литровым двигателем, причем спрос превышает имеющееся предложение. Производство автомобилей М70 и М90 идет в соответствии с графиком, заявили в компании и отметили, что ожидают дальнейшего наращивания объемов продаж.

По данным «Автостат Инфо», в первый месяц весны кроссовер M70 разошелся тиражом 71 экземпляр, а M90 – 49 экземпляров. В апреле зарегистрировано 68 и 38 машин соответственно.