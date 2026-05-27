Назван средний размер автокредита в России

НБКИ: в апреле 2026 года средний размер автокредита составил 1,48 млн рублей

В апреле 2026 года средний размер выданных автокредитов в России достиг 1,48 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,6% с 1,26 млн рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В марте средний размер автокредита составил 1,52 млн рублей, в апреле он уменьшился на 2,2% за месяц.

В НБКИ пояснили, что средний размер автокредита стабилизировался на уровне около 1,5 млн рублей с сентября прошлого года. Банки показывают низкий аппетит к риску, спрос на автокредиты небольшой в связи с повышением утильбора, высокими процентными ставками и общим ростом цен на автомобили.

По данным НБКИ, количество выданных автокредитов на новые и подержанные автомобили в апреле составило 84,3 тыс. единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,5%. Год к году показатель вырос на 1,8%. Доля отказов по заявкам на автокредиты в середине весны составила 76,1%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,1 процентного пункта (п. п.), а с предыдущим месяцем — на 1,7 п. п. Этот показатель снижается третий месяц подряд.

