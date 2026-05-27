Россиянину выплатили полную стоимость машины из-за невозможности ремонта

Страховщик выплатил клиенту 13,7 млн рублей из-за невозможности привезти деталь

Владелец премиального внедорожника неожиданно для себя стал обладателем полной суммы страховки – 13,7 млн рублей. Произошло это после того, как его машина попала в аварию, а отремонтировать её так и не смогли.

Автомобиль получил внушительные повреждения в ДТП. Для восстановления требовалась замена рамы кузова. В сервисе у официального дилера назвали цену в 6,7 млн рублей. Казалось бы, сумма немалая, но ремонт всё равно должен был состояться.

Рама автомобиля

Правда, загвоздка возникла уже на стадии поиска детали. Нужной рамы попросту не оказалось в России. Из-за сбоев в логистике и перебоев с поставками привезти её так и не удалось. Сроки ожидания оказались абсолютно неопределёнными.

Страховщик не стал тянуть резину. Компания приняла решение не дожидаться, когда запчасть появится, а просто выплатила клиенту полную стоимость авто по договору. Так владелец получил 13,7 млн рублей вместо ремонта.

Как пояснили в компании, подобные ситуации сейчас – настоящая головная боль всего рынка. Проблемы с запчастями для дорогих машин остаются одной из главных трудностей в автостраховании, и этот случай лишь яркое тому подтверждение.