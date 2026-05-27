Более 1000 км на одном баке: представлен новый экономичный хэтчбек для города

Опубликованы официальные фото гибридного хетчбэка BYD Dolphin G DM-I для Европы

BYD рассекретила дизайн своей новой разработки – компактного хетчбэка Dolphin G DM-i. Машину готовят к старту продаж в Европе, причем это не переделка существующей китайской модели, а полностью самостоятельный проект, созданный с нуля для внешних рынков.

Кузов длиной 4160 мм получил подключаемую гибридную силовую установку (plug-in hybrid). Это не «мягкий» гибрид и не самозарядная система – тут можно заряжать батарею от розетки. Как раз это, по расчетам производителя, и позволяет рассчитывать на общий запас хода более 1000 километров при полностью заправленном баке и заряженном аккумуляторе.

Выход модели на европейский рынок ожидают буквально в ближайшие недели. Первые поставки клиентам, правда, начнутся несколько позже – во второй половине года. Ценник пока держат в секрете, хотя, по слухам, BYD планирует сделать Dolphin G заметно доступнее многих японских и европейских конкурентов аналогичного класса.