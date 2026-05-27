Автомобилистам рассказали о том, как грамотно общаться с инспектором ГАИ

Инспекторы ДПС часто путают осмотр и досмотр, чтобы не оформлять протокол

Автомобильный юрист Сергей Смирнов заявил, что сотрудники ДПС нередко вводят водителей в заблуждение. Вместо положенного досмотра они проводят осмотр, чтобы избежать лишней бумажной волокиты.

«Досмотр очень редко проводят. Инспекторы ДПС очень часто говорят автовладельцам, что они не досмотр проводят, а осмотр, при этом просят открыть машину, показать, что находится в бардачке, но это уже является досмотром», – пояснил эксперт.

По сути, разница здесь существенная. Для досмотра транспортного средства нужен протокол. А ещё по закону инспектор обязан пригласить двух понятых, если нет видеозаписи. Если же ведётся запись на регистратор, понятые не требуются – достаточно одной камеры.

Обычно сотрудники пытаются заглянуть в машину без законных оснований. Однако юрист уверяет: как только водитель соглашается, но требует оформить документы по правилам, желание инспектора копаться в автомобиле резко пропадает. Разговор на этом, как правило, заканчивается.