На рынок вышел крутой Volkswagen с богатым оснащением по цене Весты

В Китае стартовали продажи Volkswagen ID. Unyx 07 с ценой от 1,36 млн рублей

Новый электрический лифтбек Volkswagen ID. Unyx 07 уже появился у дилеров в Китае. Машина длиной 4853 мм с колесной базой почти 2,83 метра отличается угловатым силуэтом – это не совсем классический седан.

За движение отвечает один мотор на 228 л. с. Он расположен сзади, а платформа здесь – фирменная MEB от VW. Никаких гибридов или версий с двумя двигателями в гамме пока не заявлено.

Салон напичкан экранами под самую крышу. Водителя встречает 10,25-дюймовая приборная панель, по центру висит 15-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, а спереди справа стоит ещё один – на 12 дюймов, для пассажира. Венчает всё это великолепие 27-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью – он проецирует информацию прямо на лобовое стекло.

Руль – двухспицевый, с кнопками. Подсветка салона выполнена в едином стиле и плавно переходит на двери. Крыша – панорамная, с электроприводом подъёма и шторкой от солнца, и это уже в стандарте.

Из приятных мелочей – аудиосистема на 12 динамиков, спортивные кресла с электроприводом на 12 положений и система ароматизации воздуха. В каждой версии также стоит продвинутый автопилот Xpeng NOA – помощник, который управляет движением по шоссе с навигацией.

Цены стартуют с 129 900 юаней. Базовая версия Pure обойдётся примерно в 1 367 850 рублей. Комплектация Pure SE стоит 139 900 юаней – это около 1 473 147 рублей.

На насыщенном китайском рынке новинке придётся конкурировать с такими моделями, как BYD Seal 06 EV, XPeng Mona M03, Geely Galaxy E8, Deepal SL03 и, конечно, Tesla Model 3.