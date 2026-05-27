Китайские запчасти становятся новой нормой на российском рынке

На СТО Expo 2026 эксперты обсудили рост цен на запчасти и экономию клиентов

Рост цен и стремление клиентов экономить заметно меняют рынок автосервиса. Эти вопросы обсудили участники деловой программы выставки СТО Expo 2026 в рамках сессии о повышении эффективности и прибыльности СТО в 2026 году.

По словам экспертов, даже постоянные клиенты начали чаще экономить на обслуживании автомобилей: выбирать более доступные комплектующие, откладывать часть работ или вовсе отказываться от несрочного ремонта. Особенно заметна эта тенденция в коммерческом сегменте, где простой техники напрямую влияет на доход перевозчиков.

На этом фоне растёт интерес к китайским брендам и собственным торговым маркам сервисов и дистрибьюторов. Одновременно для СТО всё более важной становится работа с доверием клиента и объяснение стоимости ремонта.

Как отметил руководитель сети «Реактор» Илья Николин, многие автомобилисты не всегда понимают, какие работы были выполнены и за что именно они платят. Поэтому сервисам приходится подробнее объяснять объём ремонта, показывать заменённые детали и подтверждать качество установленных комплектующих.

Отдельной темой стал контроль качества запчастей. По словам участников рынка, некоторые поставщики могут менять материалы, технологию производства и даже площадку выпуска деталей без заметных изменений упаковки, что усложняет проверку продукции для сервисов.

Кроме того, участники сессии обсудили снижение рентабельности СТО, рост стоимости расходников, дефицит кадров и усиливающуюся конкуренцию с маркетплейсами.

