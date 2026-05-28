В России серьезно изменится процедура техосмотра: подробности

Меры по улучшению техосмотра поручили разработать Минтрансу, МВД и Минсельхозу

Власти готовят обновление процедуры техосмотра – речь идёт о её модернизации, а не отмене. Пока детали реформы держатся в секрете, но уже понятно: старые правила хотят пересмотреть.

По информации из официальных источников, изменения направлены на борьбу с «серыми» схемами и повышение реальной безопасности. Сейчас, по статистике, почти каждый второй автомобиль проходит ТО формально – без заезда на диагностическую линию. Эту ситуацию планируют исправлять.

Какие конкретно нововведения ждут водителей – пока не раскрывается. Эксперты предполагают, что акцент могут сделать на цифровизации процесса и ужесточении контроля за пунктами техосмотра. Не исключено, что появятся новые требования к оборудованию или к квалификации сотрудников.

Впрочем, расслабляться не стоит: реформа вряд ли затронет порядок прохождения ТО для такси и автобусов – здесь контроль и так строже. А вот владельцам легковушек, возможно, придётся столкнуться с более пристальной проверкой. Особенно если машине больше трёх-четырёх лет.

Ожидается, что официальный документ с перечнем новшеств опубликуют в ближайшие месяцы. Тогда и станет ясно, насколько серьёзно изменятся привычные правила для миллионов автомобилистов по всей стране.

