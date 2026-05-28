Объявлены новые номинации премии Бренд года «За рулем»

Премия Бренд года «За рулем» получила пять новых номинаций

28 мая в рамках выставки CTO EXPO было объявлено о расширении премии потребительского доверия Бренд года «За рулем», которая получила новые номинации, чтобы более полно отражать рынок автомобильных товаров, запчастей и смазочных материалов.

Презентацию провел главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, который отметил важность премии для авторынка, ведь благодаря ей десятки миллионов автомобилистов России и стран СНГ могут делать осознанный выбор при покупке широкого ряда автомобильных товаров.

А продюсер премии Бренд года «За рулем» Мария Горохова отметила, что премия становится все более востребованной с каждым годом. Так, в 2023 году за автомобильные бренды проголосовало 89 тыс. подписчиков и читателей «За рулем», в 2025-м – уже 145 тыс., в а этом году ожидается не менее 250 тыс. голосов.

Начиная с 2026 года к традиционным семи номинациям – «АЗС», «АКБ», «Моторные масла», «Шины», «Автохимия», «Автоэлектроника» и «Антифризы» – добавляются еще пять номинаций: «Тормозные колодки», «Автомобильные фильтры», «Щетки стеклоочистителей», «Подшипники» и «Автомобильные лампы».

Голосование за лучшие бренды 2026 года будет проходить на всех площадках «За рулем» с 1 июля по 20 октября. Списки победителей опубликуют 24 ноября, а торжественная церемония награждения состоится ровно через год – на международной выставке CTO EXPO.

Также на презентации новых номинаций были вручены дипломы победителям прошлого года.

