Премиальные авто из России: новый бренд запустит дилерскую сеть

Дилерская сеть Esteo будет насчитывать более 80 центров по РФ

Российский премиум-бренд ESTEO, созданный совместными усилиями холдинга «АГР» и компании Defetoo, анонсировал открытие собственной дилерской сети.

Производитель не просто выводит на рынок новые автомобили, а с самого начала формирует основу для профессионального сервиса.

В отличие от многих проектов, где владельцы остаются без поддержки после покупки, здесь заранее развёрнута инфраструктура. Клиентам гарантируют обслуживание по высоким стандартам. Партнёрская сеть охватит более 80 современных центров — от Калининграда до Владивостока. Для бесперебойной работы запущен централизованный склад запчастей, что исключает многомесячное ожидание деталей.

Особое внимание уделяется кадрам: персонал проходит многоступенчатое обучение с акцентом на высокотехнологичные автомобили, включая машины на новых источниках энергии (NEV). Сложная техника требует экспертизы, а не кустарного подхода.

