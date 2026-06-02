Названы 10 главных автоновинок мая в России

10 главных автоновинок мая в России: Geely, Haval, Tenet, Changan и другие

По данным «Автоновостей дня», только за последний месяц в стране появилось десять свежих моделей и рестайлинговых версий – и почти все они сделаны в Китае.

Начнем с бренда Foton, который решил основательно поработать с пикапами и коммерческим транспортом. Сначала дистрибьютор выкатил обновленный Tunland V7 в версии «Престиж»: тут вместо классической рессорной подвески поставили пружинную – для большего комфорта в городе. Ценник без скидок – 5 550 000 рублей. А следом пикап Tunland V9, который раньше был только дизельным, получил бензиновый мотор.

Причем бензиновая версия оказалась на 100 тысяч дороже – 5 450 000 рублей. Под капотом у нее 2,0-литровый турбодвигатель на 245 сил (380 Нм), работающий по стандарту «Евро-6». Коробка – старый добрый восьмиступенчатый автомат.

Третьей новинкой от Foton стал дизельный фургон View. Он приехал в двух вариантах: с низкой крышей за 3,23 млн рублей и со средней за 3,48 млн. В пресс-службе дистрибьютора рассказали, что машины уже появились у дилеров и распроданы на несколько месяцев вперед.

Обновленный лифтбек Changan Uni-V тоже привлек внимание – заказы на него открыли к концу мая. Это единственная топ-комплектация «Спорт» с новым 2,0-литровым двигателем на 235 л. с. и восьмиступенчатым автоматом Aisin. Цена – 3 499 000 рублей.

Громкое возвращение случилось у Geely: кроссовер Coolray, который пропал с российского сайта бренда еще осенью, снова в строю. Его привезли в единственной версии «Эксклюзив» (Exclusive), и стоит он от 2 739 990 рублей.

Great Wall Motor тоже не остался в стороне. Рестайлинговый Haval F7 2026 модельного года вышел на рынок с доработанной эргономикой, новой мультимедиа и модернизированными двигателями. Кроссовер доступен в пяти комплектациях – минимальная цена 2 999 000 рублей.

Сегмент премиальных внедорожников пополнил последовательный гибрид ROX Adamas от концерна Sinomach Automobile. Запас хода у него впечатляет – до 1226 километров. Дизайн этого семейного SUV делали специалисты итальянского ателье Pininfarina. В России продают три версии: одну шестиместную и две семиместные, цены – от 10 100 000 до 10 400 000 рублей.

Бренд Hongqi, которого уже прозвали «китайским Rolls-Royce», начал продажи самого роскошного седана Golden Sunflower Guoya. Правда, и стоит он соответственно: минимальная цена – 27 700 000 рублей. Доступны пятиместная и четырехместная версии.

Новинки от SKM и Tenet

Под маркой SKM, которую создал « АВТОВАЗ», дилерам начали отгружать легкие коммерческие автомобили M7. Их выпускают в Тольятти на площадке «ВИС-Авто». Есть грузовая и пассажирская версии – и буквально на следующий день после объявления цен они подешевели на 5 тысяч рублей. Сейчас грузовой M7 стоит 2 858 000 рублей, а минивэн – 2 945 000 рублей.

А с 22 мая в продаже появился кроссовер Tenet T4L. Это, по сути, «семейная» версия компактного T4: отличает ее увеличенный кузов (4506×1828×1701 мм), больше места в салоне и расширенный багажник. Выбирать можно из двух комплектаций – «Актив» и «Прайм», минимальная цена – 2 259 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что леворульный Toyota Raize доступен для заказа в Москве за 1,88 млн рублей.