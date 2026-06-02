Надежный кроссовер Toyota начали продавать в России с ценой ниже 2 млн рублей

Леворульный Toyota Raize доступен для заказа в Москве за 1,88 млн рублей

На российский рынок вышла ещё одна модель Toyota – компактный кроссовер Raize, созданный в партнёрстве с Daihatsu. По габаритам машина напоминает хэтчбек, но при этом может составить конкуренцию Tenet, Belgee и популярным китайским SUV. Цены на «японца» на классифайдах начинаются от 1,88 рублей.

Toyota Raize

Для сравнения: калужский Tenet T4, у которого в мае появилась удлинённая модификация T4L, даже в старых комплектациях стоит от 2 089 000 рублей. Belgee X50+, собранный в Беларуси, обойдётся минимум в 2 319 990 рублей, а копия Jaecoo J6 под брендом Jeland – от 2 290 000 рублей.

Самый доступный вариант Toyota Raize с левым рулём продаётся в Москве. В цену уже включены ЭПТС, доставка и коммерческий утильсбор. Судя по фото, за 1,88 млн предлагают базовую версию: с кондиционером и минимальным набором опций.

Примерно за те же деньги Raize готовы привезти под заказ в Волгограде. У обоих экземпляров под капотом 87-сильный атмосферник на 1,2 литра WA-VE и бесступенчатый вариатор.

Более мощная модификация – 1,0-литровый турбомотор на 98 л.с. и двухцветный кузов (чёрная крыша и чёрные корпуса зеркал). В Ростове-на-Дону такой автомобиль можно заказать от 2 050 000 рублей, в Новосибирске есть в наличии за 2,15 млн.

Интерьер Toyota Raize

У «двухцветки» – тканевый салон, камера заднего вида, подогрев передних кресел, тачскрин мультимедиа, мультируль и 16-дюймовые литые диски. Правда, климат-контроля и бесключевого доступа с кнопкой старта у этой модели нет в принципе.

В Екатеринбурге кроссоверы с тем же 98-сильным мотором, но в одноцветном кузове продаются за 2,3 млн рублей. В Новосибирске аналогичную машину оценили в 2 365 000 рублей. Двухцветный Raize в Санкт-Петербурге можно заказать за 2 415 000 рублей.

Во Владивостоке «заказные» Toyota Raize стартуют от 2,57 млн рублей. Другой продавец из Санкт-Петербурга выставил похожий 97-сильный кроссовер за 3 млн рублей, но с условием: продажа только юрлицу с уплатой полного 22-процентного НДС.

О доступных предложениях Toyota на российском рынке «За рулем» уже рассказывал.