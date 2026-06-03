В мае авторынок России пополнился множеством добротных машин: 10 главных новинок

Перечислены десять автоновинок мая в России с ценами от 2,2 до 22,7 млн рублей

Российский авторынок продолжает наполняться новыми моделями, и май не стал исключением. За месяц сразу десять автомобилей либо вышли в продажу впервые, либо получили серьезные обновления. Львиная доля новинок, как и следовало ожидать, родом из Китая.

Foton в мае отметился сразу тремя новинками, делая ставку на пикапы и коммерческий транспорт. Первым стал обновленный Tunland V7 в версии «Престиж» с пружинной подвеской вместо рессорной – это решение призвано сделать езду комфортнее. Цена вопроса – 5 550 000 рублей без учета спецпредложений.

Foton Tunland V7

Кроме того, пикап Foton Tunland V9 наконец-то обзавелся бензиновой версией. Раньше его предлагали только с дизелем, а теперь под капотом 2,0-литровый турбомотор на 245 сил (380 Нм), соответствующий стандарту «Евро-6». За такую модификацию просят 5 450 000 рублей, что на 100 тысяч дороже дизеля, и работает она в паре с восьмиступенчатым автоматом.

Foton Tunland V9

Замыкает тройку от Foton дизельный фургон View. Его предлагают в двух исполнениях: с низкой крышей за 3,23 млн рублей и со средней – за 3,48 млн. Как рассказали в пресс-службе дистрибьютора, машины уже добрались до дилеров и расписаны на несколько месяцев вперед.

Foton View

Changan тоже решил не отставать и ближе к концу мая открыл прием заказов на обновленный лифтбек Uni-V. Его предлагают только в топовой версии «Спорт», где под капотом стоит новый 2,0-литровый двигатель мощностью 235 сил, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Стоимость – 3 499 000 рублей.

Обновленный Changan Uni-V

Настоящим событием месяца стало возвращение Geely Coolray. Осенью прошлого года прошлую версию этого кроссовера убрали с сайта марки, а теперь он снова в строю. Правда, пока только в одной максимальной комплектации «Эксклюзив» с ценником от 2 739 990 рублей.

Обновленный Geely Coolray

Концерн Great Wall Motor тоже не обошелся без сюрпризов – в продажу поступил рестайлинговый Haval F7 2026 модельного года. У кроссовера подтянули эргономику и мультимедиа, а также модернизировали двигатели. Доступен он в пяти комплектациях, и цены стартуют с отметки 2 999 000 рублей.

Обновленный Haval F7

Сегмент дорогих внедорожников пополнился последовательным гибридом ROX Adamas от концерна Sinomach Automobile. У этого семейного SUV с дизайном от итальянского ателье Pininfarina запас хода достигает 1226 километров. В России его предлагают в трех вариантах – шестиместном и двух семиместных – по цене от 10 100 000 до 10 400 000 рублей.

ROX Adamas

Бренд Hongqi, который многие называют «китайским Rolls-Royce», вывел на рынок свой флагманский седан Golden Sunflower Guoya. Машина доступна в пяти- и четырехместном исполнении, но цена ожидаемо кусается: минимальные 27 700 000 рублей делают ее одним из самых дорогих китайских автомобилей в стране.

Hongqi Guoya

Под маркой SKM, созданной «АВТОВАЗом», начались отгрузки легких коммерческих автомобилей SKM M7. Их собирают в Тольятти на площадке «ВИС-Авто» в грузовой и пассажирской версиях. Что интересно, на следующий день после объявления цен на обе модификации машины подешевели на 5 тысяч рублей: грузовик теперь стоит 2 858 000, а минивэн – 2 945 000 рублей.

SKM M7

Наконец, с 22 мая в России продается еще один кроссовер бренда Tenet – T4L. По сути, это «семейная» версия компактного T4 с увеличенным кузовом (4506×1828×1701 мм), просторным салоном и большим багажником. Выбрать можно между комплектациями «Актив» и «Прайм», цены стартуют от 2 259 000 рублей.

Tenet T4L

На этом фоне особенно бюджетной новинкой рынка удивил компактный хэтчбек Geely, превращенный во внедорожник.