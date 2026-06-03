Готов к тяжелому бездорожью: старт продаж экспедиционного внедорожника Haval

В РФ начались продажи внедорожного Haval H9 по цене от 6,3 млн рублей

Компания Arctic Trucks Russia объявила о старте продаж специальной версии Haval H9 AT35. Цена машины стартует с отметки в 6 229 000 рублей. Этот внедорожник создан для действительно суровых условий – как дорожных, так и климатических. Инженеры подготовили машину так, чтобы она не боялась ни грязи, ни морозов.

На фирменных алюминиевых дисках установлены специальные грязевые шины. Автомобиль к тому же адаптирован под колёса покрупнее: передняя подвеска получила регулируемую систему с лифтом на 2 дюйма, а задняя – прибавку по высоте на те же 2 дюйма и регулируемую тягу Панара.

Кузов тоже не остался без внимания. Инженеры расширили колёсные арки, модернизировали штатные пороги и усилили передние кронштейны, которыми кузов крепится к раме. В итоге дорожный просвет вырос с 224 до 274 мм, а ширина колеи увеличилась с 1 635 до 1 757 мм. Ощутимая разница, не правда ли?

Доработки на этом не заканчиваются. Для Haval H9 AT35 предлагается более 500 позиций допоборудования. В списке – главные пары с передаточными числами 4,10 и 4,56, различные системы освещения, экспедиционное снаряжение, защита и аксессуары для настоящего тяжёлого бездорожья.

Haval H9

Что приятно, машина поставляется с полным пакетом документов, включая СБКТС – без него официальная эксплуатация в России невозможна. Гарантия распространяется на все доработки и компоненты, причём действует она в рамках стандартной заводской гарантии Haval.

По технической части никаких сюрпризов: под капотом всё тот же 2,0-литровый двигатель на 218 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Если вы уже владеете таким внедорожником и хотите апгрейда для стоковой версии, доработка обойдётся в 1 430 000 рублей.

Haval H9

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