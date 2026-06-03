Названы проблемы с машиной из-за неправильной регулировки углов установки колес

Эксперт Плетнев: неправильный сход-развал увеличивает расход топлива и износ шин

Директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев обратил внимание водителей на серьезные риски, связанные с некорректной регулировкой «сход-развала». По его словам, многие автолюбители недооценивают эту процедуру, а зря – последствия могут ударить и по кошельку, и по безопасности.

При малейшем отклонении углов от нормы сопротивление движению заметно возрастает. Параллельно меняется и соотношение углов поворота управляемых колес, что напрямую сказывается на управляемости. В итоге машина становится менее послушной, а это уже прямая угроза безопасности на дороге, подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Но неприятности не ограничиваются одной только управляемостью. Как отметил Плетнев, неверные настройки ведут к повышенному износу резины и перерасходу топлива – двигатель попросту вынужден работать с перегрузкой.

Разница в поведении автомобиля может быть незаметна сразу. Зато регулярные переплаты на АЗС станут для водителя первым тревожным звоночком. Чтобы избежать таких проблем, специалист советует проходить профилактическую диагностику в сервисном центре как минимум два раза в год – весной и осенью. В рамках такого осмотра мастера всегда проверяют и корректируют углы установки колес.

Своевременное обнаружение неисправностей и последующая регулировка не только спасут подвеску от преждевременного износа, но и помогут сохранить топливную экономичность на должном уровне, резюмировал Сергей Плетнев.

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