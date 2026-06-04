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Суд поддержал автовладельца, требовавшего ремонта с оригинальными запчастями

Автомобилист через Верховный суд РФ добился ремонта с оригинальными запчастями

В Башкирии местный житель, попавший в ДТП, долго судился со страховой компанией, которая отказалась компенсировать ему ущерб. Сначала суд первой инстанции встал на его сторону, но апелляция и кассация это решение отменили.

Вышестоящие инстанции посчитали логичным, что отказ от ремонта из-за применения неоригинальных запчастей – это не повод требовать деньги со страховщика. Однако Верховный суд вмешался в эту историю и занял другую позицию.

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Суть в том, что З акон об ОСАГО обязывает страховщика вернуть машину в то состояние, в котором она была до аварии. Никаких дешёвых аналогов – только оригинальные детали. Если компания уклоняется от своих обязанностей, она должна компенсировать убытки потерпевшему. «Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения апелляции и кассации, напомнив, что неисполнение страховщиком своих обязательств влечет возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению с учетом специального регулирования законодательства об ОСАГО», – пояснили в пресс-службе суда.

Ранее «За рулем» сообщал, что в китайских авто в РФ чаще всего ломается электроника, подвеска и турбомоторы.

Источник:  РИА Новости
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