Названы слабые места китайских автомобилей: что ломается чаще всего?

У китайских авто в РФ чаще всего ломается электроника, подвеска и турбомоторы

По словам операционного директора автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, главная проблема машин из КНР – капризная электроника. Сюда входят сбои мультимедиа, блоков управления двигателем, датчиков и систем помощи водителю. Помимо этого, подвеска быстро сдаёт позиции на плохих дорогах, а турбомоторы склонны к перегреву и ускоренному износу.

Автоэксперт рассказал об этом агентству « АВТОСТАТ» перед форумом «АСП-2026. Автобизнес. Сервис. Пробег», который стартует 17 июня в Москве. Причём владельцы нередко жалуются и на трансмиссию: АКП и вариаторы оказались очень чувствительны к качеству обслуживания.

У заместителя гендиректора по VIP-направлению ГК «АВТОДОМ» Романа Тимашова немного другой взгляд. Он уверен: «слабые места» сильно зависят от конкретного бренда. Хотя есть и общие «болезни» – слабая ходовая, шаровые опоры, сайлентблоки, недорогие отделочные материалы, нестойкое лакокрасочное покрытие и хром, а также низкая коррозионная стойкость.

Как отметил технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов, серьёзные китайские компании, работающие у нас, в основном не поставляют чисто китайские версии. Для нашего рынка они дорабатывают климатический пакет, адаптируют подвеску под плохие дороги, настраивают ЭБУ под российское топливо. Отдельные модели вообще собирают локально.

О типичных проблемах владельцев китайских авто «За рулем» уже рассказывал на примере обслуживания машин.