Рассекречен новый кроссовер Chery: изображения и другие подробности

В Китае новый Chery Tiggo 8 представили на патентных изображениях

В Китае обнародованы патентные изображения нового кроссовера Chery, который специалисты идентифицируют как Tiggo 8 нового поколения. Появившиеся в Сети скетчи будущего поколения Chery Tiggo 8 сразу привлекли внимание деталями. На изображениях заметен целый ряд серьёзных изменений как в технологиях, так и во внешности.

Самые яркие нововведения бросаются в глаза сразу: вместо прежних полностью утопленных ручек теперь используются полускрытые варианты. Плюс на крыше установлен блок LiDAR, а передняя оптика стала заметно массивнее.

Интересно, что на нынешней версии, которая, кстати, легла в основу российского Tenet Т8, стояли ручки с электроприводом, полностью уходящие в кузов. Новый же подход напрямую связан с китайским регламентом: Минпром и информатизации КНР готовит стандарт, который с 2027 года обяжет всех местных производителей использовать только такие ручки, которые можно открыть механически, без участия электрики.

Chery Tiggo 8

Лидар на крыше – ещё один громкий намёк. Похоже, Chery готовит для кроссовера серьёзно прокачанную систему частичного автопилота и обновлённый комплекс ADAS. Причём светотехника тоже не останется в стороне – она обещает стать ещё более «умной» и продвинутой.

Chery Tiggo 8

Ранее «За рулем» уже рассказал о других китайских гибридах, которые вскоре появятся в России.