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АВТОВАЗ расширит подписку на Lada

Максим Соколов: АВТОВАЗ планирует расширить подписку на Lada моделью Largus

АВТОВАЗ рассматривает расширение программы подписки на автомобили Lada моделью Largus, заявил президент компании Максим Соколов. «Мы готовы этот продукт всячески поддерживать, тиражировать по разным регионам и, возможно, даже развивать с точки зрения модельного ряда», – сказал Соколов о сервисе подписки на машины Lada.

«Смотрим, насколько он будет востребован не только у частных, но и корпоративных клиентов с точки зрения модели Lada Largus. В конечном счете на все вопросы даст ответы рынок», – добавил Соколов.

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В конце апреля российский автопроизводитель сообщил, что запускает сервис подписки на автомобили Lada, первой доступной по подписке моделью стала Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц.

Ранее «За рулем» рассказал, какие двигатели сейчас испытывает АВТОВАЗ.

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Источник:  РИА Новости
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