Тихий выхлоп без дыма и запаха: что нужно знать?

Пока электромобили не вытеснили ДВС, водители продолжают сталкиваться с проблемами выхлопной системы

Основная задача — сделать выхлоп герметичным: отвести газы подальше от салона, погасить шум и обеспечить экологичность.

Выхлопная система автомобиля состоит из труб, глушителей, резонаторов, катализатора и лямбда-зондов. Все элементы соединяются между собой фланцами и должны быть герметичны. Для этого используются специальные прокладки (плоские или объёмные кольца из армированного графита с керамическим покрытием). Стягиваются соединения болтами, в том числе подпружиненными для подвижных узлов.

Главная проблема — коррозия

Из-за перепадов температуры и агрессивной среды под днищем элементы выхлопа ржавеют. Появляются прорывы газов, выхлоп попадает в салон, звук становится громче. На возрастных машинах болты соединений чаще спиливают, чем откручивают. При замене одной «банки» приходится менять и прокладки, и крепёж.

К счастью, всю необходимую «мелочь» можно найти в одном месте — в каталоге FEBEST. Компания выпускает прокладки для популярных автомобилей Renault, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Subaru, Volvo, Kia, Hyundai, Nissan, Chrysler, Lada и марок группы VAG. Каждая деталь имеет множество применений. Например, прокладка 04492-004 подходит для Mitsubishi Pajero, Outlander, Lancer, ASX, Galant, L200, Space Wagon.

Также в каталоге появились графитовые уплотнительные кольца для подвижных соединений (14 артикулов, из них 11 с керамическим покрытием). Артикул 05491-001 закрывает вопрос с соединениями на Mitsubishi Lancer, Mazda CX-7, Honda CR-V и BMW 3 e90.

Для крепежа FEBEST выпускает как обычные болты и гайки, так и специализированные болты для подпружиненных соединений (арт. 0498-001 для Mitsubishi/Suzuki/Toyota и NEXB-R52 для Nissan), которые подходят для более чем сотни моделей.

Ассортимент будет расширяться. Тихий выхлоп без утечек — быстро и просто!

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