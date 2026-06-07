2 л, 149 л.с.: в России появится знакомый кроссовер Kia нового поколения

В Россию привезут новый Kia Seltos: цены от 3,2 млн рублей

Новый Kia Seltos может появиться в России по схеме параллельного импорта. О таких планах рассказал директор по маркетингу дилерской сети «Авилон» Юрий Блинов. По его словам, компания пока присматривается к наиболее осторожному варианту: небольшим партиям и поставкам под заказ.

Kia Seltos

«Новый Kia Seltos для российского рынка потенциально интересен. Это узнаваемый корейский кроссовер с сильной репутацией, хорошей ликвидностью и понятной для клиента инженерией. Но сейчас вопрос не только в продукте, а в экономике поставок. После изменения правил утильсбора и общей налоговой нагрузки важно, в какой ценовой коридор автомобиль сможет попасть в России», – пояснил Блинов.

По мнению эксперта, оптимальными для нашего рынка выглядят версии с моторами до 160 лошадиных сил. Дело в том, что они подпадают под льготный утильсбор, что помогает сдерживать итоговую цену. Если машине удастся уложиться в коридор 3,2-3,8 миллиона рублей, у неё появятся реальные шансы конкурировать с китайскими и локализованными кроссоверами. Главные козыри модели – узнаваемость бренда, проверенное качество и высокая ликвидность.

«В случае если цена уйдет выше 4 млн руб., модель начнет пересекаться уже с более крупными кроссоверами по параллельному импорту, и аудитория заметно сузится», – резюмировал Блинов.

Какие модификации подходят под льготы

Любопытный момент: у нового Kia Seltos есть ровно одна версия, которая попадает под льготный налог в России. Речь идёт о модификации с двухлитровым двигателем мощностью 149 лошадиных сил. В моторную гамму также входит 1,6-литровый агрегат, выдающий 180 или 193 силы, но на него льготы по утильсбору уже не распространяются.

Kia официально представила кроссовер Seltos нового поколения в конце 2025 года. После смены генераций автомобиль по габаритам приблизился к старшему Sportage. В линейке предусмотрено три исполнения: базовое, спортивная GT-Line и «внедорожная» X-Line.

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