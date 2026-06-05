Известный в России бренд анонсировал новый просторный кроссовер: подробности

Гибрид Jaecoo J6T REEV дебютирует в Таиланде с ценами от 2,25 млн рублей

Суббренд Chery – Jaecoo – готовит к глобальной премьере новый кроссовер J6T. Первой площадкой для него выбрали Таиланд, где продажи стартуют буквально в течение месяца. Местный портал Autolife Thailand уже раскрыл подробности.

Модель предложат в двух версиях: с задним приводом и полноприводной модификацией i-WD. Ценник начинается от 1 миллиона бат, что на наши деньги составляет около 2,25 миллиона рублей.

Новинка – это, по сути, экспортное исполнение китайского паркетника Chery Fulwin X3L. Интересно, что электрический Jaecoo J6 прочили на российский рынок ещё раньше. Его демонстрировали журналистам весной 2024-го на пресс-туре в КНР, осенью оформили ОТТС, а в мае 2025-го даже засветили у одного из дилеров. Правда, до реальных продаж дело так и не дошло. В итоге этот индекс перекочевал к модели Jaecoo J5, которую под брендом Jeland теперь собирают в РФ.

Что из себя представляет J6T технически? Это гибридный кроссовер с габаритами 4503х1950х1785 мм и колёсной базой 2783 мм. Салон рассчитан на пятерых. Подвеска полностью независимая: спереди MacPherson, сзади – многорычажка. Багажник вмещает 450 литров, бак – 45 литров.

Сердцем машины выступает гибридная установка REEV. Тут 1,5-литровый турбомотор на 156 «лошадей», который работает исключительно генератором для тяговой батареи ёмкостью 33,6 кВт·ч. Подзарядить её от сети можно с 30 до 80% всего за 20 минут.

Заднеприводная версия оснащена одним электродвигателем на 252 л.с. На чистом электричестве такой кроссовер проезжает до 190 км, полный запас хода по циклу NEDC – 800 км. Полный привод i-WD – это уже два мотора суммарной мощностью 428 л.с. Электрический ход тут сокращается до 160 км, а общий пробег – до 750 км. Максималка неизменна: 170 км/ч вне зависимости от версии.

Оснащение и интерьер

Внутри установлена 9,2-дюймовая цифровая «приборка» и 15,6-дюймовый тачскрин на чипсете Snapdragon 8155. Базовая заднеприводная модификация радует шестью подушками безопасности, 19-дюймовыми колёсами (245/55), рейлингами, полностью светодиодной оптикой с противотуманками и целым набором ассистентов с адаптивным круиз-контролем.

Список удобств дополняют шумоизоляционное лобовое и передние боковые стёкла, камеры кругового обзора с прозрачным шасси, 64-цветная атмосферная подсветка и двухзонный климат-контроль. Передние кресла регулируются электрически и имеют вентиляцию. Для смартфона есть 50-ваттная беспроводная зарядка. Аудиосистема – на шесть динамиков.

Полноприводная версия J6T i-WD заметно богаче. Тут уже 21-дюймовые легкосплавные диски с резиной 265/45, электродоводчик багажника, панорамная крыша с электроприводом, массаж передних кресел и премиальная аудиосистема Infinity на 12 динамиков.

О планах китайских брендов в России «За рулем» ранее подробно рассказал.

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