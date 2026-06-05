В России снизится количество дорожных знаков, создающих «информационный шум»

Максим Ликсутов рассказал об адаптации ГОСТов на дорожные знаки к современности

На полях ПМЭФ-2026 главред «За рулем» Максим Кадаков поинтересовался у Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова : планируется ли убирать лишние дорожные знаки, создающие «информационный шум» в городе?

Порой на улицах так много указателей, что даже бывалые автомобилисты едва успевают уловить самое важное. Впрочем, столичные власти уже замечают позитивные сдвиги: меньше стало перетяжек и растяжек, которые лишь добавляли хаоса, а не давали водителям нужных сведений.

Ликсутов уверен, что работа в этом направлении продолжится. По его словам, город сам заинтересован в том, чтобы табличек было меньше, чем того требуют действующие ГОСТы. Сейчас прорабатываются способы адаптировать нормы под реальность – часть информации, например, может передаваться в электронном формате.

Если удастся подогнать правила под современные запросы, Москва, по мнению чиновника, вполне может стать лидером в этой сфере.