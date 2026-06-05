В Москве завершилось масштабное обновление коммерческого автобусного транспорта

Максим Ликсутов: 278 новых российских автобусов вышли на 41 маршрут Москвы

Не так давно в столице завершилось масштабное обновление транспорта у коммерческих перевозчиков. Как сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, весь процесс прошёл строго по графику и затронул 41 маршрут.

Теперь на этих направлениях курсируют исключительно новые отечественные машины 2026 года выпуска. Всего обновили 278 штук – и это 100% от запланированного объёма. Парк соответствует единым стандартам Московского транспорта, что улучшает качество поездок.

Вместо старых автобусов 2020–2021 годов на ряде маршрутов появились комфортные ГАЗ-A68R52 малого класса. У них широкий дверной проём – около 1,1 метра. Зайти в салон без проблем могут все, включая пожилых людей и пассажиров с колясками. Кстати, накопительная площадка здесь низкопольная, а аппарели откидные.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Коммерческие перевозчики Москвы в мае 2026 года получили по контрактам с Организатором перевозок 278 новых российских автобусов малого, среднего и большого классов. Теперь на их маршрутах курсирует только удобный транспорт, приспособленный для маломобильных пассажиров. Современные машины вышли на 41 городской маршрут. Благодаря новой модели работы с коммерческими перевозчиками с 2015 года мы привели их парк к высоким стандартам Московского транспорта. Продолжим повышать комфорт пассажиров по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Оснащение у новых машин тоже серьёзное: система климат-контроля, USB-зарядки, кнопки адресного открытия дверей и медиаэкраны, где видно маршрут, остановки и пересадки. Причём распределение по классам выглядит так: 87 автобусов малого класса, 95 среднего и 96 большого.

Обновление серьёзно повлияло на статистику. Средний возраст автобусов коммерческих перевозчиков снизился с 4,5 до 3,3 лет. Доля машин большого класса выросла до 77% (плюс 10%), а доля малого класса, наоборот, сократилась до 15% (минус 7%). За счёт полной замены Ford Transit на ГАЗ-A68R52 весь парк теперь адаптирован для маломобильных пассажиров.