Стало известно, какие машины в России теперь можно купить с большой скидкой

Эксперт Мосеев представил обзор прайс-листов автокомпаний за прошедшую неделю

Автоконцерны один за другим корректируют стоимость своих машин, и июнь 2026 года не стал исключением. Вслед за Lada и Geely свои прайс-листы пересмотрели Hongqi и Exlantix, причём в некоторых случаях покупателям стоит поторопиться – скидки на ряд моделей действительно существенные.

Начнём с Лады. Отечественный бренд порадовал: на седан Aura независимо от комплектации дают 100 000 рублей. Универсал Largus подешевел ещё больше – скидка выросла на 30 000 рублей. Причём это коснулось и версий CNG, и Cross как на пять, так и на семь мест.

У Geely, наоборот, без повышения не обошлось. Внедорожник Atlas прибавил в цене на 144 000 рублей – подорожали полноприводные «Флагман» и «Люкс», а также версия « Спорт». А вот на Monjaro в топе «Флагман» скидку в 40 000 рублей и вовсе отменили.

Среди китайских марок лучшие новости у Jetour – цены на Dashing упали на 50 000 рублей на все версии, а на T1 2026 года скидка составляет 75 000 рублей. Changan тоже не отстаёт: седан UNI-V 2024 года можно взять на 100 000 дешевле.

Exeed делает щедрое предложение на кроссовер RX. Если присматриваетесь к «Премиум» IOV или «Флагману» 2025 года, скидка в 250 000 рублей звучит весьма заманчиво. А вот у Exlantix картина иная – электромобиль ES в версии «Спорт» подорожал на 110 000 рублей и теперь стоит 6,85 миллиона.

Марка GAC тоже снижает цены на внедорожник GS8. На некоторые версии 2025-2026 годов скидка составляет 150 000 рублей, а на модификации New и Traveller – на все комплектации без исключения.

Не обошлось и без повышения. « Москвич 3» в базовой комплектации «Стандарт Т» с механикой прибавил 15 000 рублей – теперь он стоит 2 040 000. У Hongqi ситуация неоднозначная: HS3 подорожал на 20-60 тысяч, а вот HS5 и H6 серьёзно подешевели. На HS5 скидка достигает 321 000 рублей, на H6 – 231 000 рублей. H9, правда, прибавил 10 000.

Есть любопытные изменения у LiXiang (Sinomach). Скидки на модели L6, L7 и L9 2026 года варьируются от 395 500 до 773 000 рублей. А вот у Soueast скидки, наоборот, выросли: на S06 – до 150 000, на S07 – до 100 000 рублей.

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