Где в России дешевле всего заправляться: рейтинг регионов

Больше всего бензина могут купить жители Москвы, Чукотки и Ямала

Исследование РИА Новости показало, где в России жители могут купить больше всего бензина на зарплату. В топе – Москва, Чукотка и Ямал: там на среднемесячные доходы выходит более двух тысяч литров АИ-92. Хуже всего ситуация в Ингушетии, Чечне и Дагестане.

В начале 2026-го цены на топливо немного стабилизировались – после напряжённой второй половины 2025-го, когда рост составлял 1-2% в месяц, а на АЗС случались перебои. В некоторых регионах даже вводили лимиты на продажу бензина. Чтобы не допустить кризиса, правительство ввело запрет на экспорт бензина. Это частично помогло, хотя НПЗ всё ещё работают с перебоями, и устойчивого спокойствия пока не чувствуется.

В апреле 2026-го бензин АИ-92 подорожал относительно декабря на 3,5%, АИ-95 – на 3,4%, в то время как общая инфляция составила 3%. Но если смотреть год к году, рост заметно серьёзнее – 12,5%, что намного выше инфляции за тот же период. Во всех регионах цены на топливо обгоняли инфляцию, хотя динамика по стране была разной.

Средняя стоимость литра АИ-92 – 63,55 рубля, при этом в регионах разброс большой: от 59,52 рубля до 79,61. Эксперты поясняют: нагрузка на кошелёк водителя зависит не столько от цены на заправке, сколько от того, как она соотносится с зарплатой в конкретном регионе. Доходы растут довольно быстро, что повышает доступность топлива, но разрыв между регионами остаётся огромным.

Как строился рейтинг

Для расчёта специалисты взяли среднюю зарплату без НДФЛ за период с марта 2025 по февраль 2026 года и разделили на цену бензина в апреле 2026-го. Так получилась оценка: сколько литров может купить житель каждого региона.

Лидеры – Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа – дают возможность купить больше 2000 литров. В целом по России этот показатель – 1405 литров. Ещё в девяти регионах, включая Магаданскую область, ХМАО, НАО, Сахалин, Камчатку, Санкт-Петербург, Мурманскую и Московскую области, а также Якутию, жители могут позволить себе больше 1,5 тысячи литров. В 45 субъектах – от 1 до 1,6 тысячи литров. А замыкают рейтинг шесть регионов Северного Кавказа, где низкая доступность вызвана как ценами выше среднероссийских, так и невысокими зарплатами.

Динамика цен и прогнозы

Самый дешёвый АИ-92 в апреле 2026-го – в Челябинской области (59,52 рубля за литр). Чуть дороже в Курганской (59,68 рубля) и Омской (60,59 рубля) областях. Дороже всего – в Магаданской области (79,61 рубля), что типично для Дальнего Востока из-за высоких затрат на транспортировку.

Год к году цены выросли во всех 85 субъектах РФ. Сильнее всего – в Забайкалье (на 22%), Севастополе (на 20,3%) и Крыму (на 20,1%). В шести регионах рост превысил инфляцию более чем в 3 раза. Меньше всего подорожал бензин в Якутии – на 7,1%, на Сахалине – на 10,7% и Камчатке – на 10,9%. И всё равно эти цифры заметно выше инфляции, отмечают эксперты.

В конце апреля правительство объявило о планах заключить с нефтяниками соглашение: компании обязуются поставлять на внутренний рынок определённые объёмы и сдерживать розничные цены в пределах инфляции 2026 года. Аналитики РИА Новости надеются, что если всё получится, цены на бензин вернутся в инфляционный коридор. Учитывая официальный прогноз инфляции в 5,2%, рост стоимости топлива не должен превысить 6%.

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