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Umo 8 оказался большим кроссовером 4x4. Новые подробности

Полноразмерный гибридный кроссовер UMO 8 собирают на заводе «Москвич»

EVM совместно с Яндексом представила на российском рынке полноразмерный гибридный кроссовер UMO 8 (класса D-SUV) с полным приводом.

Сборка модели организована на мощностях завода «Москвич». Автомобиль построен по последовательной гибридной схеме: бензиновый двигатель (156 л.с.) работает как генератор, а два электромотора общей мощностью 340 л.с. приводят колеса.

Транспортный налог на автомобиль будет считаться не с пиковой, а с длительной мощности электромоторов (122 л.с.). Запас хода – 867 км, разгон до «сотни» – 6,7 секунды.

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UMO 8
UMO 8

Генеральный директор EVM Илья Рашкин сообщил об адаптации модели к российскому климату и условиям эксплуатации. Компания также работает над дополнительным устройством для улучшения навигации совместно с Яндексом и планирует глубокую локализацию: от телематики и мультимедиа до тяговой батареи и электродвигателя.

UMO 8
UMO 8

Цены и старт продаж объявят позже.

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