В РФ сертифицируют еще одну модель Umo. Всё, что о ней известно

Полноприводный Umo 8 от «ЭМ Рус» и «Яндекс» начали сертифицировать в России

Российская марка Umo, которая официально появилась на нашем рынке лишь в феврале 2026 года, стремительно расширяет модельный ряд.

Вслед за компактным электромобилем Umo 5 и замеченным в мае хэтчбеком Umo 3 производитель готовит к выходу по-настоящему крупную машину. Речь идет о модели Umo 8, которую в компании уже анонсировали на лето 2026 года.

Судя по последним документам, производством новинки, как и первой модели бренда, займется столичный завод «Москвич». Источники, знакомые с процессом сертификации, раскрыли, что Umo 8 – это не простой электрокар, а последовательный гибрид. Причем с полным приводом, что особенно ценно для российских дорог.

Что это значит на практике? Двигатель внутреннего сгорания здесь напрямую не крутит колеса, а работает как генератор, подзаряжая батарею. Энергию же колесам отдают уже тяговые электромоторы. В декларациях соответствия указано, что их 30-минутная мощность варьируется от 73,56 до 95,61 кВт, что в переводе на привычные л.с. составляет примерно 100–130 сил. Емкость же самой батареи лежит в диапазоне от 75 до 124 ампер-часов.

Покупателям предложат две комплектации – Max и Ultra. В топовой версии владельца ждет расширенный пакет активных ассистентов водителя, дорогие материалы отделки салона, проекционный дисплей на лобовом стекле и улучшенная аудиосистема.

Пока что одно остается загадкой: как именно выглядит Umo 8? Тип кузова не раскрыт до сих пор. Это может быть как крупный кроссовер, так и просторный минивэн или даже солидный седан.