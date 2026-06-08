Все такси в России станут беспилотными

Сенатор Шейкин: все такси в России в будущем переведут на беспилотное управление

Будущее российского такси, как считает член Совета Федерации Артем Шейкин, целиком и полностью принадлежит беспилотным технологиям. Такое мнение высказал зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Сейчас есть несколько зон, где тестируются такие автомобили, без водителя. Могу вам честно сказать, я даже катался на таком автомобиле, правда, человек сидел на водительском сиденье, но ничего не трогал, ни к чему не прикасался, - все делала за него машина. Честно говорю: ощущения спорные, потому что все равно доверия к такому транспорту пока нет. Но с учетом того, как развивается технология, я считаю, что в будущем все такси будут беспилотными», - сказал сенатор.

Он напомнил, что в стране также развиваются беспилотные грузоперевозки. «В этом плане мы имеем очень большие перспективы», - отметил Шейкин.

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