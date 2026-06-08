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Все такси в России станут беспилотными

Сенатор Шейкин: все такси в России в будущем переведут на беспилотное управление

Будущее российского такси, как считает член Совета Федерации Артем Шейкин, целиком и полностью принадлежит беспилотным технологиям. Такое мнение высказал зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

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«Сейчас есть несколько зон, где тестируются такие автомобили, без водителя. Могу вам честно сказать, я даже катался на таком автомобиле, правда, человек сидел на водительском сиденье, но ничего не трогал, ни к чему не прикасался, - все делала за него машина. Честно говорю: ощущения спорные, потому что все равно доверия к такому транспорту пока нет. Но с учетом того, как развивается технология, я считаю, что в будущем все такси будут беспилотными», - сказал сенатор.

Он напомнил, что в стране также развиваются беспилотные грузоперевозки. «В этом плане мы имеем очень большие перспективы», - отметил Шейкин.

Ранее «За рулем» объяснял, кто будет отвечать за ДТП с беспилотной машиной.

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Источник:  ТАСС
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