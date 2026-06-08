Aurus Senat Long: большие изменения снаружи и внутри

Максим Кадаков: Aurus Senat Long получил измененные задние двери и дверные проемы

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) состоялась премьера глубоко обновленного седана Aurus Senat.

Особенно большие, даже кардинальные изменения претерпела удлиненная версия Long. О деталях рестайлинга рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, внимательно осмотревший автомобиль.

Главное, что бросается в глаза при взгляде на Aurus Senat Long, – это новая архитектура кузова. Инженеры отказались от прежней вставки, увеличивающей колесную базу, удлинили заднюю дверь и полностью переработали заднюю часть кузова.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– У длиннобазной версии Long изменили задние двери и дверные проемы. Машина удлинена на полметра (в отличие от полноценного лимузина, который длиннее стандартного седана на метр), и теперь с каждой стороны появилось по три окна. Раньше такие автомобили называли шестиоконными лимузинами.

При этом версия Long формально остается лимузином, так как внутри присутствует перегородка, отделяющая водителя от пассажиров. Хотя она «съедает» часть пространства, его все еще вполне достаточно для комфортного размещения.

Экстерьер также претерпел значительные изменения: автомобиль получил новую решетку радиатора, матричные фары головного света, а также иную кормовую часть с измененной крышкой багажника и задними фонарями. Как отметил эксперт, облик машины стал «немножко элегантнее».

В салоне нововведения не менее заметны. Полностью переработана передняя панель, установлен экран с «крутой графикой», изменился селектор управления коробкой передач и кнопка запуска двигателя. Среди приятных функций для пассажиров сзади – электропривод шторок на окнах и встроенный холодильник. Двери получили доводчик и возможность автоматического закрытия по нажатию кнопки.

Стоимость обновленного Aurus Senat Long составляет 107 млн рублей (небронированный вариант). Для сравнения: базовая версия автомобиля до рестайлинга стоила около 50 миллионов.

«Это, безусловно, штучный товар, – резюмировал Максим Кадаков. – Но спрос на него есть, и заказы на эту длинную машину уже принимаются».