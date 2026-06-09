Забыли права дома? Штраф за это хотят отменить

Леонид Слуцкий предложил отменить штраф в 500 рублей за забытые права

В Госдуме снова взялись за тему автомобильных штрафов. На этот раз речь идет о ситуации, знакомой многим водителям: документы остались дома, а инспектор требует их предъявить. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предлагает кардинально изменить подход к таким случаям.

Он обратился к Владимиру Колокольцеву, главе МВД, с инициативой полностью отменить административные взыскания для тех, кто просто забыл права, СТС или полис. Суть проста: если данные водителя можно мгновенно проверить через электронные базы, то штрафовать его бессмысленно.

« ЛДПР предлагает упразднить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки - если данные подтверждаются в системе, никаких санкций быть не должно », – объяснил парламентарий.

По его словам, нынешний штраф в 500 рублей придумывался в эпоху, когда у гаишников не было другого способа проверить документы, кроме как взять их в руки. Сейчас же, с развитием баз данных, инспектор может «пробить» водителя удаленно за секунды. Главная несправедливость, на которую указывает Слуцкий, состоит в том, что забывчивость приравнивается к грубому нарушению. Человек, оставивший права на тумбочке, отвечает по той же статье, что и тот, у кого их никогда не было.

Изменения в этой сфере назревают не только в виде идей. 4 мая стало известно, что правительство уже скорректировало порядок сдачи экзаменов на права. Некоторые пункты обновленных правил вступят в силу с марта следующего года. Вдобавок ранее сообщалось, что в стране расширится список оснований, по которым водительское удостоверение могут аннулировать. Так что законодатели, похоже, решили привести всю систему в порядок.

Ранее «За рулем» разъяснял, на каком расстоянии от водоема можно парковаться без риска штрафа.