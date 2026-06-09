Владельцам электромобилей стало проще: в столице открылись десятки новых зарядок

Максим Ликсутов сообщил об установке 41 новой зарядной станции для электромобилей в 3 округах Москвы

На улицах столицы уже запустили 41 современную зарядную станцию для электрокаров.

В прошлом году город заключил пять долгосрочных контрактов: они предусматривали монтаж и обслуживание 70 быстрых зарядок мощностью от 150 кВт. Сейчас больше 40 из них уже работают в полную силу.

Зарядные точки разместили сразу в трех административных округах. В Юго-Восточном и Южном появилось по 14 станций, а ещё 13 в Зеленоградском.

Подрядчиками выступили «Московский паркинг», «Росатом Сеть зарядных станций», «Новосибирскэнергосбыт» и «Оператор Электродвижения». Всё это – часть программы «Энергия Москвы». Станции стоят возле жилых домов, возле транспортных узлов и рядом с общественными пространствами, так что зарядка должна быть доступной, надежной и безопасной.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы планомерно развиваем транспортную электрозарядную инфраструктуру в столице. Водителям электромобилей стала доступна еще 41 современная городская ЭЗС. Их установили в рамках заключенных госконтрактов. Так мы создаем еще больше возможностей для быстрой зарядки электромобилей на улицах Москвы».

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