Штрафов стало в четыре раза меньше: как в МАДИ добились порядка у аэропорта Внуково

Максим Ликсутов: число нарушений ПДД у аэропорта Внуково в 2026 году сократилось на 75%

У аэропорта Внуково водители стали заметно дисциплинированнее: количество нарушений правил парковки в этом году снизилось на 75% по сравнению с тем же периодом 2025-го.

Инспекторы МАДИ тут работают ежедневно – следят, чтобы никто не бросал машину под запрещающими знаками. В мэрии объясняют: такой контроль напрямую влияет на дорожную обстановку. Меньше нарушений – ниже риск аварий, да и пропускная способность улиц заметно растет.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Мы делаем все для снижения аварийности на дорогах в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина. Напоминаем водителям, которые используют личный транспорт для поездки в аэропорт Внуково, о необходимости парковаться только в разрешенных местах. От этого зависит безопасность и удобство других участников движения».

Власти призывают автомобилистов не игнорировать ПДД. Если станете свидетелем того, что машина припаркована в неположенном месте, можно сообщить об этом в МАДИ по телефону: +7(495)540-76-56.

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