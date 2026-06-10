Эта новая отечественная марка покорила российский авторынок

Бренд Tenet вошел в топ-3 российского авторынка

С сентября 2025-го по май 2026 года марка Tenet реализовала 84 819 автомобилей и вошла в топ-3 лидеров рынка РФ. В конце весны компания Tenet достигла знаковой отметки: с конвейера сошел стотысячный автомобиль. Юбилейной моделью стал крупный семиместный кроссовер T8.

Если смотреть на структуру продаж, то явным бестселлером оказалась модель T7 – на нее пришлось больше половины всех реализованных машин (более 50%). На протяжении 2026 года модель неоднократно становилась бестселлером SUV-сегмента, уверенно опережая конкурентов, а по итогам пяти месяцев (с января по май) 2026 года стала самым популярным кроссовером на российском рынке. Победа Tenet T7 в читательском голосовании Гран-при «За рулём» в категории «Компактные кроссоверы» стала ещё одним подтверждением высокого уровня доверия и признания со стороны российских автовладельцев.

Следом идет кроссовер T4 с показателем в 38,5%. Флагман линейки Tenet T8 входит в Топ-5 наиболее востребованных моделей в сегменте кроссоверов SUV-D на российском рынке, обеспечивая 8,5% продаж бренда.

Интересно, что за девять месяцев работы максимальный спрос на автомобили Tenet зафиксировали в Приволжском федеральном округе – там купили ровно четверть всего объема (25%). На втором месте по популярности оказался столичный регион с долей в 16%, а замыкает тройку Центральный федеральный округ, где результат составил 15%.

Сегодня модельный ряд бренда в России состоит из четырех кроссоверов: T4, T4L, T7 и T8.

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